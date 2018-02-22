В пяти моногородах Татарстана за неделю выросло число безработных

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). За последнюю неделю сразу в пяти моногородах Татарстана увеличилось число безработных жителей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

По последним данным, в Нижнекамске насчитывается 1255 официально зарегистрированных безработных – на 30 человек больше, чем неделей ранее. Также выросло число безработных местных жителей в Набережных Челнах, Зеленодольске, Елабуге и Камских Полянах. Согласно данным на 20 февраля, в центрах занятости населения этих моногородов числится в общей сложности около 2,5 тыс. безработных.

На неделе уменьшение числа безработных граждан было зафиксировано лишь в Менделеевске. В Чистополе количество граждан, состоящих на учете в центре занятости, не изменилось и по-прежнему составляет 338 человек.