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Экономика и финансы, Общество

В пяти моногородах Татарстана за неделю выросло число безработных

22 февраля 2018, 01:18

За неделю лишь в одном моногороде республики – Менделеевске сократилось число безработных жителей.
В Татарстане насчитывается свыше 14,7 тысячи официально безработных
Рост количества безработных регистрируется в ряде моногородов Татарстана
В четырех моногородах Татарстана увеличилась численность безработных
В Казани и моногородах Татарстана идет снижение безработицы
В Татарстане насчитывается более 18,6 тыс. официальных безработных

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). За последнюю неделю сразу в пяти моногородах Татарстана увеличилось число безработных жителей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

По последним данным, в Нижнекамске насчитывается 1255 официально зарегистрированных безработных – на 30 человек больше, чем неделей ранее. Также выросло число безработных местных жителей в Набережных Челнах, Зеленодольске, Елабуге и Камских Полянах. Согласно данным на 20 февраля, в центрах занятости населения этих моногородов числится в общей сложности около 2,5 тыс. безработных.

На неделе уменьшение числа безработных граждан было зафиксировано лишь в Менделеевске. В Чистополе количество граждан, состоящих на учете в центре занятости, не изменилось и по-прежнему составляет 338 человек.

 


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