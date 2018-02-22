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Общество, Культура

Художники РТ передали Волгограду 40 картин о Великой Отечественной войне

22 февраля 2018, 00:22

Проект «Историческая память» предваряет масштабную выставку «Война на холсте – как память поколений», которая откроется в 2020 году.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Художники Татарстана передали в дар Волгограду 40 своих работ, посвященных Великой Отечественной войне, сообщает Волгоградский информационно-аналитический центр.

Торжественная церемония передачи картин состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

Художник Рабис Салахов отметил, что татарстанские авторы не могли остаться в стороне от такого значимого проекта и что каждая их картина посвящена памяти героев Великой Отечественной войны.

Проект «Историческая память» предваряет масштабную выставку «Война на холсте – как память поколений», которая откроется в 2020 году в Волгограде. Она будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На сегодняшний день для будущей выставки собрано более ста полотен из 11 регионов России. Организаторы планируют собрать двести картин современных художников.

 


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