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В 2017 году в РТ построили более 50 новых торговых точек на селе

22 февраля 2018, 08:00

В 2017 году в РТ построили более 50 новых торговых точек на селе В Татарстане работает программа обеспечения деревень и сел торговыми точками.

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). С 2017 года в РТ действует программа строительства модульных торговых точек. Она обеспечит деревни и села республики стационарными торговыми точками. 

 

Финансирование программы составило 83,9 млн рублей. В течение 2017 года на эти средства специалисты возвели 53 модульных торговых точки в 30 сельских населенных пунктах РТ.

Программа необходима для создания сети оборудованных торговых точек в сельской местности Татарстана, подчеркнули в Минстрое РТ.

 

 


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