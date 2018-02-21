Все новости Татарстан Россия

Политика

Президент Сербии пообещал никогда не вводить санкции против России

21 февраля 2018, 23:34

Вучич на встрече с главой российского МИД Лавровым подчеркнул, что его страна не изменит политику в отношении РФ.
Россия в ответ на «список Магнитского» запретит въезд нарушителям прав человека в США
Договор о СНВ официально вступил в силу
Сергей Лавров: «Преемственность в отношениях Россия-Израиль будет обеспечена в любом случае»
Сергей Лавров предложил европейцам оградить космос от оружия
В адрес Президента РТ продолжают поступать поздравительные телеграммы

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Президент Сербии Александр Вучич на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Белграде пообещал никогда не вводить санкции против России, передает «Интерфакс».

«Сербия не изменит свою политику в отношении Российской Федерации. Сербия не будет вводить санкции в отношении РФ», – подчеркнул Вучич в ответ на вопрос, изменится ли политика его страны под воздействием Европейского Союза.

Кроме того, сербский лидер передал Лаврову письма для Президента России Владимира Путина и погибшего в Сирии Романа Филипова – пилота сбитого боевиками штурмовика Су-25 ВКС РФ.

При этом Вучич отметил сделанное Путиным для развития отношений между двумя государствами и подчеркнул, что храбрость российского летчика удивила сербов. «По героям не плачут, за героями остается то, что они сделали», – добавил он. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter