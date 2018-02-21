Небензя попросил Хейли не называть власти РФ «режимом»

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя попросил постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли не называть власти РФ «режимом», передает РИА «Новости».

«Хочу напомнить постпреду Хейли – в России не режим, а законно избранный Президент и назначенное Правительство», – обратился дипломат к коллеге на заседании Совета Безопасности ООН, где шла речь об уставе организации.

В связи с этим он попросил американскую делегацию «соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия» и заметил, что власти Сирии также являются законными.

Таким образом Небензя ответил на слова Хейли, обвинившей Северную Корею в развитии своей ядерной программы, Иран – в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а Россию – на Украине.

Постпред США перед этим назвала фундаментальными суверенные права наций, заметив при этом: «<...> когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима [Ким Чен Ына], [Башара] Асада и [Владимира] Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот».