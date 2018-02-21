Элина Василева: В начале матча против «Хемика» было тяжело

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Доигровщица женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Элица Василева после победы над «Хемиком» подчеркнула, что матч получился сложным и послужил отличной тренировкой перед решающими встречами.

Волейболистки из столицы Татарстана дома переиграли польскую команду в четырех партиях и за тур до конца группового этапа Лиги чемпионов гарантировали себе лидерство в группе C.

«Мы выиграли, но команда-соперник тоже играла хорошо. У нас в последние недели были матчи с не такими сильными соперницами, как сегодня, и сначала было тяжело. Но хорошо – мы собрались. Матч стал для нас хорошей тренировкой. Впереди очень тяжелые матчи», – отметила Василева.

Также волейболистка прокомментировала предстоящий полет на Сахалин в четвертьфинале чемпионата России. «Мы подготовлены к этому. Мы профессионалы и не в первый раз летаем так далеко. Будем лететь туда. Мы готовы», – подчеркнула спортсменка.