«Ак Барс» в Москве победил ЦСКА

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном контрольном матче в ходе олимпийского антракта в чемпионате КХЛ казанский «Ак Барс» сыграл в Москве с ЦСКА и взял верх со счетом 4:1.

Большая группа игроков ЦСКА сейчас защищает честь России в рядах олимпийской сборной в Пхенчхане (всего восемь человек), «Ак Барс» же делегировал на олимпиаду четверых легионеров: шведа Антона Ландера, канадца Роба Клинкхаммера, финна Ахте Охтамаа и чеха Иржи Секача.

Уже через полторы минуты после начала встречи защитник гостей Андрей Марков с удобной передачи Даниса Зарипова пробил голкипера ЦСКА Максима Третьяка – внука великого Владислава Третьяка, 0:1. В начале второго периода, когда казанцы играли в меньшинстве, Марков оформил дубль, 0:2. Еще через четыре минуты Джастин Азеведо сделал счет очень неприятным для армейцев, 0:3.

И только в начале заключительной двадцатиминутки хозяева реализовали численное преимущество и размочили счет, 1:3. Но это был последний успех москвичей в этой встрече. Точку поставил Владимир Ткачев. 4:1 – уверенная победа «Ак Барса».

Через день, 23 февраля, ЦСКА и «Ак Барс» сыграют еще один спарринг.

ЦСКА (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).

Шайбы: Науменков (47) - Марков (2, 22), Азеведо (26), Ткачев (55).

Штрафы: 6 – 26.

«Ак Барс»: Гарипов; Марков – Манухов, Токранов – Фаткуллин, Батыршин – Сидоров, Яруллин – Лямкин; Глинкин – Ан. Попов – Азеведо, Галиев – Ткачев – Зарипов, Лукоянов – Потапов – Глухов, Косов – Свитов – Бурмистров, Обухов.