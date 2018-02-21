В Казани прошел гала-концерт Шаляпинского фестиваля

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Татарском театре оперы и балета имени М. Джалиля прошел первый гала-концерт, завершающий XXXVI Шаляпинский фестиваль. Звезды оперной сцены исполнили самые яркие произведения Верди, Моцарта, Бизе, а также ряда русских и советских композиторов.

Гала-концерты фестиваля зрители, как правило, ждут с таким же нетерпением и трепетом, как и премьеру, открывающую праздник оперы. В этом году после ведущего гала-концерта – народного артиста Татарстана Эдуарда Трескина первым вышел хор казанского театра. Это решение вполне заслужен, ведь артисты ТАГТОиБ были, пожалуй, главными действующими лицами фестиваля. Именно они сорвали бурю аплодисментов уже на премьере оперы «Набукко». В их исполнении прозвучала сцена бури из оперы «Отелло» Джузеппе Верди.

Далее последовал музыкальный блок из произведений великого итальянца. Арию Отелло исполнил тенор Ахмет Агади, завсегдатай фестиваля и любимец казанского зрителя. И в этот вечер он выходил на сцену чаще других исполнителей, став настоящей звездой этого концерта. «Вместе с певцом из Краснодарского оперного театра Александром Красновым мы подготовили новый дуэт для казанцев. Пусть это пока останется сюрпризом», – сказал он за несколько дней до концерта. Сюрпризом стало первое исполнение певцами дуэта Отелло и Яго, поразительного по накалу страстей.

Солисты казанского театра появились на сцене чуть позже. В первом отделении с арией Соловья из одноименной оперы Игоря Стравинского выступила Венера Протасова. Чуть позже куплетами Мефистофиля из произведения Гуно «Фауст» зрителей порадовал Михаил Казаков – нечастый, но по-прежнему желанный гость театра имени Джалиля. И, конечно же, чудесное сопрано Гульноры Гатиной словно создано для сложнейших романсов Сергея Рахманинова «Весенние воды» и «Здесь хорошо».

Звучали на гала-концерте и инструментальные произведения. Первое отделение закрыл Второй концерт Рахманинова для оркестра с фортепиано, который исполнил оркестр Театра оперы и балета с дирижером Арифом Дадашевым. За роялем солировал казанский пианист Евгений Михайлов.

Открыл вторую часть концерта вальс Арама Хачатуряна к драме «Маскарад». Ближе к финалу прозвучало еще одно инструментальное произведение – Seven Come Eleven, солировал в котором Даниил Крамер.

Долгие аплодисменты вызвали итальянские песни. Ахмет Агади, Нурлан Бекмухамбетов, Сергей Семишкур побаловали слушателей концерта такими прекрасными хитами на все времена, как «Вернись в Сорренто», «Солнце мое» и «Гранада». За дирижерским пультом был, разумеется, итальянский маэстро Марко Боэми. В финале концерта и всего фестиваля этого года прозвучала ария Калафа из оперы «Турандот», которая стала последним спектаклем этого года.

22 февраля в Казани пройдет второй и последний гала-концерт, который повторит сегодняшнюю программу и завершит фестиваль.