Президент РТ призвал создавать в Нижнекамском районе условия для развития личных подворий

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал создавать в Нижнекамском районе условия для развития личных подворий. Он заявил об этом на итоговом заседании Совета района, сообщает пресс-служба главы республики.

По итогам 2017 года Нижнекамский район занимает в Татарстане 11-е место по развитию агропромышленного сектора. Валовой объем сельхозпродукции составил 4 млрд рублей.

«Надо создать условия, чтобы личные подворья развивались, какие-то овощные, фруктовые бизнесы получились. Вам надо 200 т молока ежедневно, а вы производите 75 т. Понятно, вам привезут это молоко, но вы могли это молоко у себя произвести, чтобы оно приносило доход вашим предприятиям и личным подворьям», – подчеркнул Президент РТ.

В ответ глава района Айдар Метшин заметил, что муниципальным властям следует уделить особое внимание увеличению поголовья дойного стада в личных подсобных хозяйствах, где ранее оно снизилось, и усилить работу по развитию мини-ферм.

Кроме того, во время заседания районного Совета Минниханов затронул вопрос задолженности по уплате налогов, призвав главу района активно работать в этом направлении. Упомянул лидер республики и претензии населения к качеству услуг ЖКХ.