Александр Перепелкин: Соперник понимал, что в случае победы совершит чудо

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Старший тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Александр Перепелкин прокомментировал победу своей команды в матче Лиги чемпионов над польским «Хемиком».

Волейболистки из столицы Татарстана дома переиграли польскую команду в четырех партиях и за тур до конца группового этапа Лиги чемпионов гарантировали себе лидерство в группе C.

«Соперник сегодня получше сыграл, у нас, возможно, было небольшое эмоциональное напряжение. Но это не максимум – будем надеяться, что максимального напряжения мы не будем испытывать до конца сезона. В первом сете соперник стал хорошо подавать и немного разобрался с нами на блоке. Определенная степень неуверенности у нас появилась, это было видно. Хорошо, что следующую партию взяли достаточно уверенно и дальше по счету все было неплохо. В третьей партии хотелось бы более убедительной победы. Там произошло то же самое, что и в первом сете. Соперник хороший, они настроились, на них не давил результат. Они понимали, что если победят – для них это будет чудо, а для нас эта игра была очень важной», – подчеркнул Перепелкин.

Во втором сете тренерский штаб «Динамо» произвел замену связующей – вместо Евгении Старцевой на площадку вышла Ирина Филиштинская.

«Филиштинская делала примерно все то же самое, что и Старцева. Есть моменты тонкие, которые влияют на течение матча. Может быть, даже сама пауза во время замены что-то решает. У игроков что-то не получается, происходит замена, и все думают, что она нас спасет. И спасает в эмоциональном плане. Так иногда бывает – подскажешь игроку встать на полметра правее, он тебе поверит и начнет сразу принимать, хотя весь матч до этого у него не получалось. Это такие тонкие вещи, которые решают исход матча. В оставшемся матче постараемся победить 3:0, как и всегда. Сейчас будет двухнедельная пауза, там будем готовиться к чемпионату и Лиге чемпионов. Уровень "Хемика"? Примерно как мы и, может быть, чуть выше нас», – добавил старший тренер.