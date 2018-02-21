Получение Нижнекамском статуса ТОСЭР позволит привлечь более 7,5 млрд рублей инвестиций

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Получение Нижнекамском статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) позволит к 2027 году создать 3 тыс. постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции на сумму свыше 7,5 млрд рублей.

Об этом на итоговом заседании Совета Нижнекамского района РТ заявил глава муниципального образования и мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Участие в мероприятии принял Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

По словам А. Метшина, взаимодействие с Фондом развития моногородов позволило продвинуться в организации промышленного парка «Нижнекамск», куда уже заявились семь потенциальных инвесторов. Первым же резидентом индустриального парка «Пионер» стало принадлежащее китайцам предприятие «Камасталь».

Развитию экономики Нижнекамского района будет способствовать сотрудничество с новыми партнерами – китайским городом Мейшань и турецким городом Мармарис, с которыми заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, добавил глава муниципалитета. Продолжается работа по получению поселком Камские Поляны статуса ТОСЭР.

Среди главных точек приложения усилий Айдар Метшин упомянул развитие малого и среднего бизнеса, ориентированного, в частности, на переработку производимого здесь сырья. Сказал он и о необходимости развития туризма, причем предложил сделать акцент на маршрутах этнического и событийного направлений.

По итогам 2017 года Нижнекамский район занимает третье место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана и второе по привлечению инвестиций в основной капитал. На его предприятия приходится 21 процент от общего объема отгруженной республикой продукции.