Рустам Минниханов: «Бизнес и власть должны в одной связке работать на развитие экономики»

(Набережные Челны, 21 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в ходе 23-го заседания городского Совета III созыва Президент РТ Рустам Минниханов призвал считаться с малым и средним бизнесом и способствовать его развитию.

На заседании Горсовета глава Челнов Наиль Магдеев выступил с отчетом об итогах социально-экономического развития города в 2017 году. По его словам, в прошлом году Автоград достиг рекордно низкого уровня безработицы за последние 17 лет. Мэр также обратил внимание присутствующих на то, что в прошлом году объем привлеченных инвестиций составил 46 млрд рублей. Немаловажно и то, что по итогам года валовой территориальный продукт увеличился на 2 процента, индекс промышленного производства составил 117 процентов. Серьезные экономические подвижки в первую очередь связаны с работой ПАО «КАМАЗ», который увеличил выпуск автомобилей на 12 процентов, отметил Магдеев.

По словам руководителя Челнов, важную роль в экономике города играет также малый и средний бизнес. Об этом свидетельствуют и числовые покатели. В последние годы оборот МСБ увеличился на 4 процента, объем налоговых поступлений вырос в 1,2 раза. В общем объеме налоговых поступлений доля МСБ составляет более 30 процентов.

При этом Магдеев заметил, что город по доле МСБ в налоговых поступлениях находится далеко не лидерах – Челны расположились во второй десятке среди муниципалитетов РТ. Причина, по словам руководителя города, заключается в серьезных административных барьерах, излишнем давлении и частых проверках – со стороны как муниципальных структур, так и федеральных надзорных органов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, продолжая тему развития МСБ, поддержал самокритичные замечания мэра Челнов и даже дополнил их конкретными цифрами. В первую очередь он согласился с тем, что 30 процентов, которые являются долей МСБ в налоговой базе Челнов, – это действительно мало. По словам Президента РТ, в Автограде есть мощные якорные предприятия, которые должны способствовать развитию МСБ. Кроме того, индустриальные площадки, которые активно появляются в городе, также должны послужить стимулом для роста МСБ.

Однако помимо развития материально-технической базы необходимо также менять отношение властей к представителям МСБ, уверен Минниханов.

В качестве примера он привел результаты опроса среди предпринимателей Набережных Челнов, касающиеся делового климата в городе. Исследование показало, что 37 процентов опрошенных предпринимателей сталкивались в своей работе с фактами административного давления, 50 процентов ощущают неравное отношение властей к предпринимателям, 69 процентов пожаловались на частые проверки, а 17 процентов рассказали о том, что с них требовали незаконные вознаграждения и услуги.

Администрация Челнов должна пересмотреть свое отношение к МСБ, подчеркнул Минниханов. «Бизнес и власть должны в одной связке работать на развитие экономики, а не тянуть каждый в свою сторону», – заключил он.