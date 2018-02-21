Волейболистки казанского «Динамо» одержали 27-ю победу подряд

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» одержал пятую победу на групповом этапе Лиги чемпионов: дома подопечные Ришата Гилязутдинова обыграли польский «Хемик Полице» в четырех партиях.

В лигочемпионской группе «динамовки» пока не потерпели ни одного поражения, а их победная серия во всех турнирах достигла отметки в 27 матчей – в последний раз казанские девушки проигрывали более четырех месяцев назад.

После жеребьевки Лиги чемпионов специалисты в один голос утверждали, что именно польская команда будет главным конкурентом «Динамо» в борьбе за лидерство в группе. На деле же все вышло иначе: у себя дома полячки не смогли оказать подопечным Гилязутдинова достойного сопротивления и «сгорели» со счетом 0:3. Перед ответной игрой позиции «Хемика» были очень шаткими – команда занимала вторую строчку в таблице, но в случае успеха «Визуры» в Болгарии могла свалиться на третью позицию. Чтобы этого не произошло, подопечным Петера Мателы нужно было обязательно побеждать в Казани. Задача практически невыполнимая – последними в столице Татарстана успеха добивались московские «динамовки» в апреле 2017 года.

Несмотря на легкую победу в Польше, казанские волейболистки к домашней игре отнеслись со всей серьезностью. «От первой игры у нас остались позитивные впечатления. Это был сильный соперник, и второй матч будет еще более интересным. За прошедшие полтора месяца польская команда наверняка как-то перестроила свою игру», – подчеркнула блокирующая «Динамо» Ирина Королева.

В перерыве между двумя встречами с полячками команда из столицы Татарстана успела выиграть регулярный чемпионат России, с победы начать четвертьфинальную серию национального первенства, а также обеспечить себе место в плей-офф Лиги чемпионов. В предстоящей игре с «Хемиком» «динамовки» были мотивированы лишь тем, чтобы сохранить первую строчку в группе – победа делала их победителями квартета C за тур до окончания группового этапа.

В стартовой шестерке «Хемика» на площадку вышли доигровщицы Бьянка Буша и Наталья Меджик, блокирующие Стефана Велькович и Страшимира Симеонова, связующая Сладяна Миркович, Мальвина Смажек на позиции диагональной и Александра Кжос в роли либеро. Тренерский штаб «Динамо» выпустил с первых минут сильнейших – связующую Евгению Старцеву, диагональную Наталью Маммадову, Ирину Воронкову и Элицу Василеву в доигровке, блокирующих Ирину Королеву и Анастасию Самойленко, либеро Екатерину Уланову.

Первый сет обе команды начали ровно – продолжалось это до тех пор, пока на подачу не вышла Маммадова. При счете 5:5 она дважды выстрелила эйсами и еще дважды помогла своей команде сделать брейки. Несмотря на отставание в счете, гости играли эмоционально и с огоньком: в середине партии им удалось два раза подряд закрыть блоком Воронкову и Маммадову. Развития этот микрорывок не получил – казанские девушки ответили на это блоком «в шнурки» для Меджик и ушли на вторую техническую паузу при комфортном пятиочковом перевесе (16:11). Сразу после перерыва преимущество хозяев растаяло: «Хемик» выиграл отрезок со счетом 6:1 и выровнял положение. Проблемы у «динамовок» возникли при неприятной подаче Меджик – Воронкова провалила прием и уступила место на площадке Елене Ежовой. Не помог хозяевам даже тайм-аут Гилязутдинова, который был взят впустую: казанские девушки разбазарили комфортный отрыв и обеспечили себе нервную концовку партии. Игра ушла на баланс, где все вновь решила Меджик – ее эйс принес польской команде сетбол, который гости тут же реализовали.

Вообще, волейболистки «Хемика» пытались сделать все, чтобы зацепиться за эту игру: подопечные Мателы очень цепко играли в защите и максимально внимательно работали на съеме. До поры до времени «динамовки» никак не могли заполучить преимущество во второй партии – это им удалось ближе к середине сета, когда польские девушки допустили несколько ошибок подряд. При -3 наставник гостей воспользовался тайм-аутом, дабы вылечить своих подопечных от нежелательных оплошностей. Хирургическое вмешательство не помогло: хозяева со временем нарастили свой отрыв и комфортно вели сет к победе. У «Динамо» на площадке в этой партии появилась Ирина Филиштинская, которая сменила Старцеву на позиции связующей. Во втором сете казанские девушки сделали то, чего не удалось в первой, – развили преимущество и уверенно взяли партию без вариантов.

«Хемик» откровенно «поплыл» и полностью провалил дебют третьего сета: Самойленко затерзала соперников агрессивной подачей, и свое первое очко польская команда набрала лишь при счете 7:0 в пользу хозяев. Оправиться от такого у гостей никак не получалось – они продолжали серийно ошибаться и отдавать очки. У «Динамо» тоже не все получалось: Воронкова проваливалась в приеме, дважды подряд ошиблась Самойленко. Это помогло команде Мателы немного подтянуться в счете, но отрыв казанских волейболисток оставался солидным – на вторую техническую паузу подопечные Гилязутдинова ушли с перевесом в семь очков (16:9). Спасти партию для гостей было уже нереально, поскольку они помимо всего прочего совершили огромное количество ошибок на подаче. Наставник польской команды выпустил на позицию связующей Изабелу Бельчик, она смогла стабилизировать атаку «Хемика» и повысить качество передачи. Эта перестановка позволила гостям вернуться в игру: подопечные Мателы сократили отставание до минимума (23:22) и заставили хозяев изрядно понервничать. В итоге «динамовки» все-таки выиграли партию, хотя при отрыве в 10 очков они должны были делать это гораздо раньше и в более спокойной обстановке.

Четвертую партию гости начали более продуктивно и повели +3 – волейболистки «Хемика» продолжали искать своей подачей Воронкову, памятуя о ее не самом высоком качестве приема в этом матче. Отставание «динамовки» отыграли очень быстро: Королева качественно и вариативно отподавалась, отлично сработал блок. В итоге подопечные Гилязутдинова выиграли пять очков подряд и лидерами отправились на первую техническую паузу. Гости в очередной раз начали много ошибаться: Смажек в комфортной ситуации атаковала в аут, Меджик не справлялась с приемом, Миркович сорвала подачу. Это помогло хозяевам насобирать пятиочковый отрыв (16:9), но польские волейболистки в прошлой партии показали свою способность отыгрывать любые отставания. Судя по всему, тот камбэк отобрал у гостей слишком много сил и эмоций, поскольку на погоню в решающем четвертом сете их уже не хватило. Самойленко в очередной раз потрепала нервы соперника планирующей подачей – перевес «Динамо» вырос до 10 очков, а игроки «Хемика», похоже, смирились с итоговым поражением. Точку в матче своей ошибкой поставила Буша: казанские волейболистки побеждают в пятом матче Лиги чемпионов подряд и досрочно становятся победителями группы C.

Волейбол, женщины. Лига чемпионов 2017/2018, групповой этап. Группа C, 5-й тур.

«Динамо-Казань» (Россия) – «Хемик Полице» (Польша) – 3:1 (24:26, 25:16, 25:23, 25:14).