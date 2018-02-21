«Рубин» сыграл вничью в Испании

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Рубин» провел очередной контрольный матч на испанском сборе. Казанцы сыграли вничью с норвежским «Лиллестремом».

Напомним, что в испанской Марбелье казанцы играют только с норвежскими командами, которые традиционно проводят зимние сборы в этом курортном местечке. В первом спарринге в Марбелье «Рубин» проиграл «Сарпсборгу» (0:1), во втором разгромил «Волеренгу» (3:0), и вот сегодня ничья с «Лиллестремом» (1:1).

Первый тайм прошел с заметным игровым и территориальным преимуществом казанцев, они часто и опасно атаковали и довольно быстро материализовали свое преимущество. Павел Могилевец навесил в чужую штрафную от боковой линии, а Олег Кузьмин с близкого расстояния протолкнул мяч в сетку, 1:0. И в дальнейшем у казанцев было немало возможностей отличиться, но незадолго до перерыва мяч влетел уже в ворота «Рубина».

Такое в этом сезоне с «Рубином» случается нередко – потеря концентрации.

Поясним, что «Лиллестрем» – это один из старейших клубов Норвегии, основанный более 100 лет назад, в 1917 году, пятикратный чемпион своей страны и шестикратный обладатель Кубка Норвегии. В последние годы «Лиллестрем» особых успехов дома не добивался.

После массовых замен в рядах «Рубина» вскоре после перерыва инициатива перешла к норвежцам. Все логично: в первом тайме казанцы выставили практически оптимальный состав, а тот, что играл во втором тайме, можно назвать скорее экспериментальным. Но особых угроз воротам «Рубина» норвежцы создать не смогли. Так и закончили миром, 1:1.

Заключительный контрольный матч на испанском сборе казанцы проведут 25 февраля с норвежским же «Русенборгом». А 27 февраля в «Пирамиде» «Рубин» встретится со своими болельщиками.

«Рубин» (Казань, Россия) – «Лиллестрем» (Лиллестрем, Норвегия) – 1:1 (1:1).

Мячи забили: Кузьмин (9) – Мартин (39).

«Рубин» (первый тайм): Рыжиков, Устинов, Гранат, Навас, Камболов, Кузьмин, Ахметов, Могилевец, Нобоа, Попов, Азмун.

«Рубин» (второй тайм, с 61-й минуты): Рыжиков, Кудряшов, Сорокин, Кузьмин, Микушин, Махатадзе, Подберезкин, Канунников, Жемалетдинов, Карадениз, Голдобин.