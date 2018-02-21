В Казанском регионе ГЖД за год отправка грузов увеличилась на 13,8 процента

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казанском регионе Горьковской железной дороги в прошлом году погрузка увеличилась на 13,8 процента. В Татарстане отправку грузов увеличили Казанский маслоэкстракционный завод и Буинский сахарный завод. Снижение произошло у «Казаньоргсинтеза». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил заместитель начальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

«Практически все субъекты в прошлом году поработали неплохо. Но по Татарстану есть некоторое снижение на 8 процентов к уровню 2016 года, по Марий Эл – на 3 процента. При этом Чувашия, Кировская область и Мордовия сработали с ростом к уровню 2016 года на 110, 106 и 102 процента соответственно», – сказал собеседник информагентства.

Он подчеркнул, что Казанский маслоэкстракционный завод увеличил погрузку, несмотря на экономические сложности. «Завод смог найти пути реализации своей продукции. Хотя было не так все просто. Увеличен объем погрузки по Буинскому сахарному заводу. И в этом году сохраняется такая же тенденция. Есть некоторые снижения по “Казаньоргсинтезу”. Это связано с тем, что наш конкурент – автотранспорт – часть продукции, которую производит предприятие, забирает. То есть вывоз ведется автотранспортом», – рассказал Черемнов.

По Казанскому региону ГЖД за январь отправлено 358 тыс. т различных грузов. Произошло незначительное снижение отгрузки к уровню прошлого года у Казанского маслоэкстракционного завода.

«В январе несколько снизили погрузку к уровню пошлого года, но не намного – около 2 процентов. Казанский МЭЗ не смог решить вопрос по сбыту продукции в связи с перевалкой с железнодорожного транспорта на судно. В январе – феврале завод является основным грузоотправителем по Татарстану, но экономические условия, определенные вопросы сбыта не были до конца решены, поэтому есть потери. Потеряем и в феврале по МЭЗу. Конечно, все меры предпринимаются, чтобы выйти на уровень прошлого года», – констатировал замначальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению.