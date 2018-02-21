(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Росгвардейцы проводят уроки мужества в школах Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Росгвардии РТ.

На этой неделе такой урок прошел для учеников пятых классов гимназии №7 Ново-Савиновского района Казани. Это учебное заведение было выбрано не случайно, ведь оно носит гордое имя Героя России Алексея Козина. Командир танкового взвода Алексей Козин трагически погиб пятого сентября 1999 года в бою в Дагестане. Звание Героя России ему было присуждено посмертно.

Занятие с учениками прошло в библиотеке гимназии. Перед школьниками выступили ветеран Великой Отечественной войны Талгат Янбеков, председатель Совета ветеранов ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» полковник милиции Валерий Харитонов и участник боевых действий на территории Чеченской республики подполковник милиции Абдулла Заитов. Дети с интересом слушали рассказы военных о боевых действиях, героических поступках их сослуживцев и смешных случаях на службе. В конце урока Валерий Харитонов вручил ребятам историческое издание о службе во вневедомственной охране.

Еще один день мужества прошел для 130 школьников и студентов Казани. Им посчастливилось побывать в отдельном отряде специального назначения «Барс».

Для детей и студентов была проведена познавательная экскурсия. Ребята собственными глазами увидели современную военную технику и некоторые виды вооружения, имели возможность потрогать специальную экипировку, а также окунуться в быт военнослужащих. Особый интерес у гостей вызвало выступление специалистов-кинологов с их четвероногими помощниками.

По окончании экскурсии ребята поблагодарили офицеров Росгвардии за познавательные, захватывающие и интересные «Уроки мужества» и поздравили с наступающим Днем защитника Отечества.