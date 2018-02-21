Рустам Минниханов открыл три поликлиники в Нижнекамске

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана открыл в Нижнекамске три поликлиники: детскую поликлинику № 2, взрослую поликлинику № 1 и консультативно-диагностическую поликлинику. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

На капремонт и модернизацию учреждений республиканский бюджет выделил 272 млн рублей. Программу по модернизации первичного звена здравоохранения Президент РТ утвердил в середине прошлого года.

В консультативно-диагностической поликлинике теперь есть узкие специалисты, которые будут принимать население всего города и района. Только за день КДП посещают более 1000 человек. Здесь же располагается травмпункт. В поликлинике установили и новое оборудование.

Лабораторно-информационная система, которую сегодня разрабатывают специалисты, позволит упростить и ускорить передачу результатов анализов и исследований.

Президент Татарстана передал нижнекамской системе здравоохранения сертификат на укрепление материально-технической базы учреждений.

Также начался капитальный ремонт в диспансерах и в женской консультации с перинатальным центром.