Мухаметшин выразил обеспокоенность низким уровнем зарплат в ряде предприятий Арского района

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин выразил обеспокоенность в связи с низким уровнем зарплат в ряде предприятий Арского района. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Глава парламента республики отметил, что, несмотря на повышение уровня заработной платы на 4 процента, в ряде предприятий района этот показатель остается ниже среднереспубликанского.

«На предприятии, которое носит имя великого татарского писателя Габдуллы Тукая, работникам выплачивают низкую зарплату. Такая же ситуация в ООО "Ватан". Мы сегодня не можем допустить того, чтобы наши товаропроизводители платили ниже прожиточного минимума. Это не только бесстыдно, это не подпадает под закон. А МРОТ в России указом Президента страны Владимира Путина в скором времени будет повышен», – сказал Мухаметшин.

Спикер Госсовета РТ считает, что руководству района необходимо обратить внимание на такие направления в сфере АПК, как животноводство и растениеводство. «Этим необходимо заниматься более профессионально, у вас все возможности есть: и кормовые угодья, и люди, умеющие работать», – обратился Фарид Мухаметшин к активу района.

Глава республиканского парламента, говоря о сельхозотрасли, подчеркнул, что Арский район является одним из главных сельскохозяйственных районов республики, который имеет более 120 тысяч гектаров пашни.

Фарид Мухаметшин отметил, что район успешно выполнил установки Президента республики, когда он в конце 2016 года сказал о том, чтобы долю малого и среднего бизнеса в районе довести как минимум до 25 процентов от общего объема производства. «За этим стоит диверсификация вашей экономики, обеспечение людей работой. Но задача, поставленная Президентом Татарстана, актуальности не теряет», – обратил внимание собравшихся спикер.

Затронул в своем выступлении Фарид Мухаметшин и тему сельских клубов. Он считает, что клубы, построенные в рамках республиканских программ, необходимо наполнять содержанием, чтобы привлечь все слои населения.