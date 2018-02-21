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Нижнекамск получил поддержку Рустама Минниханова в строительстве новой школы

21 февраля 2018, 19:52 , Фото: president.tatarstan.ru

Нижнекамск получил поддержку Рустама Минниханова в строительстве новой школы Остро стоит вопрос строительства школы в 45-м микрорайоне, сообщил глава района Президенту РТ.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Нижнекамску будет оказана поддержка в вопросе строительства новой школы в 45-м микрорайоне. Об этом на заседании Совета Нижнекамского района заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

Рабочая поездка Нижнекамский район.

«Не могу не акцентировать внимание на продолжении строительства школ в новых микрорайонах города. Остро стоит вопрос строительства школы в 45-м микрорайоне, где с прилегающим микрорайоном проживают 2,3 тыс. детей школьного возраста», — сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Рабочая поездка Нижнекамский район.

Вопрос строительства школы в 45-м микрорайоне уже обсуждался и будет рассмотрен на следующий год, после ввода новой школы в 47-м микрорайоне города, сообщил Рустам Минниханов. «Микрорайоны появляются, дети нуждаются в школах», — заключил он.


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