В Арском районе РТ планируют активно развивать систему сельхозкооперации

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Глава Арского района РТ Ильшат Нуриев планирует активно развивать систему сельхозкооперации в районе. Об этом он сообщил сегодня на сессии района. В заседании принял участие глава татарстанского парламента Фарид Мухаметшин.

«В этом году мы поставили перед собой задачу – в каждом сельском поселении создать как минимум по одному промышленному кооперативу», – цитирует Нуриева пресс-служба Госсовета Татарстана.

Именно с этой целью делегация района посетила Усманский район Липецкой области, где данная форма работы уже зарекомендовала себя. Главы сельских поселений Арского района ознакомились со всеми формами кооперации, образцами сельхозпромышленности в сфере высоких технологий, а также механизмом получения кредитов.