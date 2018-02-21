(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). «Умершего» семь лет назад мальчика нашли живым в одном из интернатов Волгограда, сообщает ТАСС.

По-настоящему проникновенная история произошла в Волгограде. В местный отдел судебных приставов обратилась супружеская пара, у которой по непонятным причинам арестовали все счета. Сотрудники управления пояснили, что по их данным супруги задолжали свыше 260 тысяч рублей дому-интернату в Волгоградской области, где якобы находится их семилетний сын.

Как стало известно СМИ, семь лет назад у пары родился ребенок. Врачи сказали, что младенец очень болен и шансов на жизнь у него не много. Тогда родители приняли сложное решение – написать заявление об отказе от малыша. Но спустя 5 дней супруги вернулись в родильное отделение за своим новорожденным сынишкой, но врачи сказали им, что ребенок умер.

Спустя семь лет, благодаря иску от детдома, родители нашли своего сына. Они забрали его домой и выплатили долг по алиментам интернату.