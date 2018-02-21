Глава Арского района: Нас очень тревожит нынешнее состояние кирпичного завода

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Руководство Арского района обеспокоено состоянием дел на кирпичном заводе, который вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие района.

Сегодня на сессии Арского района с участием главы татарстанского парламента Фарида Мухаметшина прошла сессия, на которой подводились итоги социально-экономического развития муниципального образования, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Нас очень тревожит нынешнее состояние кирпичного завода, так как на три месяца была приостановлена его деятельность», – отметил глава района Ильшат Нуриев сегодня на сессии района. Он призвал руководство предприятия принять необходимые пути решения сложившейся ситуации.

Подводя итоги прошлого года, Нуриев сообщил, что в 2017 году предприятиями района отгружено промышленной продукции на 2,7 млрд рублей. Значительный вклад в социально-экономическое развитие района вносят кирпичный завод и молочный комбинат, добавил он.

Руководство района делает акцент и на развитии малых форм хозяйствования. Так, общая площадь, на которой в районе в теплицах выращивают овощи, составляет 25 гектаров, в отдельных хозяйствах площадь тепличных комплексов достигает 6 гектаров.