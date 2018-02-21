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Рустам Минниханов вошел в топ самых цитируемых губернаторов-блогеров

21 февраля 2018, 21:04

Лидерами медиарейтинга стали Сергей Собянин, Рамзан Кадыров и Сергей Аксенов.
Рустам Минниханов вошел в топ-5 рейтинга губернаторов по упоминаемости в соцмедиа
Рустам Минниханов по итогам февраля занял второе место в медиарейтинге губернаторов ПФО
Рустам Минниханов вошел в топ-3 рейтинга «Медиалогия»
Рустам Минниханов поднялся в медиарейтинге глав регионов на 5-е место
По итогам мая Президент РТ стал 4-м в рейтинге цитируемости блогеров-губернаторов

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров за январь 2018 года. Соответствующее исследование провела российская исследовательская компания «Медиалогия».

Глава республики занимает 11-ю строчку рейтинга. Чаще всего СМИ цитировали записи Рустама Минниханова о рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Лидерами по цитируемости среди глав регионов России стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Сергей Аксенов (Крым).


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