Рустам Минниханов вошел в топ самых цитируемых губернаторов-блогеров

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров за январь 2018 года. Соответствующее исследование провела российская исследовательская компания «Медиалогия».
Глава республики занимает 11-ю строчку рейтинга. Чаще всего СМИ цитировали записи Рустама Минниханова о рабочей встрече с Владимиром Путиным.
Лидерами по цитируемости среди глав регионов России стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Сергей Аксенов (Крым).