Президент РТ: В этом году начнем ремонт инфекционной больницы в Челнах

(Набережные Челны, 21 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил городскую поликлинику № 3, пообещал отремонтировать инфекционную больницу и попросил заняться «модернизацией» отношений врачей к своим пациентам.

Городская поликлиника № 3 в начале февраля приступила к работе после завершения капитального ремонта. Он проводился в рамках республиканской программы модернизации первичного звена системы здравоохранения, инициированной Президентом РТ.

В прошлом году в Челнах ремонт был проведен в 15 медицинских учреждениях — в восьми поликлиниках для взрослых и шести детских, а также в госпитале для ветеранов. На модернизацию 15 медучреждений из республиканского бюджета было выделено 1,5 млрд рублей.

Самые большие преобразования произошли в городской поликлинике № 3. Она считается самой крупной в республике. Ее здание занимает 11 тысяч квадратных метров и обслуживает 62 тысячи горожан. Таких «гигантов» в Татарстане нет. Ранее сообщалось, что челнинская поликлиника должна стать республиканским эталоном для медучреждений своего формата. Особый статус 3-й поликлиники подтверждается и рекордным, по республиканским меркам, объемом средств, выделенных на капремонт, — 235 миллионов рублей.

С обновленной поликлиникой Президента РТ познакомил главный врач Рамиль Сабитов. Рустам Минниханов осмотрел кабинеты терапевта, ЭКГ, манипуляционный кабинет, кабинеты неотложной помощи, психолога. Главный врач сообщил, что в поликлинику поставлено новейшее оборудования на сумму свыше 20 млн рублей.

Он также отметил, что в медицинском учреждении появились уникальные услуги — здесь работает единственное в Челнах медико-социальное отделение для населения старшего возраста и кабинет раннего выявления онкологических заболеваний у женщин. Кроме того, здесь готовы основать Межрайонный офтальмологический центр для профильного обслуживания жителей Челнов и близлежащих районов.

Выступая на сессии Городского совета, Рустам Минниханов коснулся темы модернизации объектов медицинского назначения.

«В республике уже много сделано в этом плане. Завершаем капитальный ремонт поликлиник, приступаем к обновлению других профильных медучреждений. Согласен, что для Челнов в первую очередь важно отремонтировать инфекционную больницу. Объект масштабный. Для его ремонта потребуется не менее 1 миллиарда рублей. Поэтому пока разделили капремонт инфекционной больницы на четыре этапа. Но, я думаю, мы постараемся все сделать за два года. В этом году в любом случае начнем ремонтировать», — сообщил Минниханов.

При этих словах депутаты и представители общественности Автограда, сидевшие в зале, разразились громкими и продолжительными аплодисментами. Но последующая речь Президента немного остудила возникшую эйфорию.

«Говоря о модернизации, мы почему-то полностью ее ассоциируем с условиями, создаваемыми в поликлиниках и больницах, а также с современным оборудованием. Это, конечно, очень важно. Но есть и другой показатель. Вы знаете, что говорят нам опросы населения? По качеству услуг, которые оказывают наши медицинские учреждения, мы находимся на 43-м месте. Вы сделайте немножко для себя выводы! Куда идут наши инвестиции? Если мы миллиарды тратим на то, чтобы все это было красиво, а люди считают, что мы пока не можем оказывать медицинские услуги на должном уровне?» — попросил нового министра здравоохранения РТ Марата Садыкова Президент.

Рустам Минниханов также выразил озабоченность тем, что львиная доля рабочего времени врачей уходит на заполнение бумаг. По его словам, необходимо использовать современные информационные технологии с тем, чтобы минимизировать «бумажную» нагрузку на медицинских работников.

Президент заявил, что руководство системы здравоохранения должно плотно заниматься кадровым вопросам. И не только в части увеличения числа работников, но и повышения их профессионализма, более чуткого отношения к пациентам.

«Я сегодня в поликлинике № 3 провоцировал некоторых пациентов на откровенный разговор. Не получилось. “Подготовленные” пациенты попались, — сказал Минниханов с трибуны. — Спрашиваю у одного: “Ты доволен работой поликлиники?” Отвечает: “Конечно, доволен!” Думаю, лукавит. Скажи он сегодня Президенту, что недоволен работой врачей, завтра его на порог медучреждения не пустят!»

По словам Минниханова, надо налаживать обратную связь с населением, выяснять его отношение к качеству оказываемых услуг и, главное, нормально реагировать на критику. «Только так мы сможем правильно диагностировать проблемы системы здравоохранения и приступить к их лечению», – заметил лидер республики.

Во второй части заседания Городского совета глава города Наиль Магдеев вернулся к этой теме и попросил подчиненных разработать схему обратной связи с населением, при которой пациенты могли бы откровенно говорить о тех проблемах, с которыми они сталкиваются во время посещения поликлиник и больниц.