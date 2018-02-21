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Президент РТ: В этом году начнем ремонт инфекционной больницы в Челнах

21 февраля 2018, 19:12 , Фото: president.tatarstan.ru

Президент РТ: В этом году начнем ремонт инфекционной больницы в Челнах В Автограде лидер республики посетил городскую поликлинику № 3, которая в начале февраля приступила к работе после завершения капитального ремонта.
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(Набережные Челны, 21 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил городскую поликлинику № 3, пообещал отремонтировать инфекционную больницу и попросил заняться «модернизацией» отношений врачей к своим пациентам.

Городская поликлиника № 3 в начале февраля приступила к работе после завершения капитального ремонта. Он проводился в рамках республиканской программы модернизации первичного звена системы здравоохранения, инициированной Президентом РТ.

Рабочая поездка в г.Набережные Челны.

В прошлом году в Челнах ремонт был проведен в 15 медицинских учреждениях — в восьми поликлиниках для взрослых и шести детских, а также в госпитале для ветеранов. На модернизацию 15 медучреждений из республиканского бюджета было выделено 1,5 млрд рублей.

Самые большие преобразования произошли в городской поликлинике № 3. Она считается самой крупной в республике. Ее здание занимает 11 тысяч квадратных метров и обслуживает 62 тысячи горожан. Таких «гигантов» в Татарстане нет. Ранее сообщалось, что челнинская поликлиника должна стать республиканским эталоном для медучреждений своего формата. Особый статус 3-й поликлиники подтверждается и рекордным, по республиканским меркам, объемом средств, выделенных на капремонт, — 235 миллионов рублей.

Рабочая поездка в г.Набережные Челны.

С обновленной поликлиникой Президента РТ познакомил главный врач Рамиль Сабитов. Рустам Минниханов осмотрел кабинеты терапевта, ЭКГ, манипуляционный кабинет, кабинеты неотложной помощи, психолога. Главный врач сообщил, что в поликлинику поставлено новейшее оборудования на сумму свыше 20 млн рублей.

Он также отметил, что в медицинском учреждении появились уникальные услуги — здесь работает единственное в Челнах медико-социальное отделение для населения старшего возраста и кабинет раннего выявления онкологических заболеваний у женщин. Кроме того, здесь готовы основать Межрайонный офтальмологический центр для профильного обслуживания жителей Челнов и близлежащих районов.

Выступая на сессии Городского совета, Рустам Минниханов коснулся темы модернизации объектов медицинского назначения.

Рабочая поездка в г.Набережные Челны.

«В республике уже много сделано в этом плане. Завершаем капитальный ремонт поликлиник, приступаем к обновлению других профильных медучреждений. Согласен, что для Челнов в первую очередь важно отремонтировать инфекционную больницу. Объект масштабный. Для его ремонта потребуется не менее 1 миллиарда рублей. Поэтому пока разделили капремонт инфекционной больницы на четыре этапа. Но, я думаю, мы постараемся все сделать за два года. В этом году в любом случае начнем ремонтировать», — сообщил Минниханов.

При этих словах депутаты и представители общественности Автограда, сидевшие в зале, разразились громкими и продолжительными аплодисментами. Но последующая речь Президента немного остудила возникшую эйфорию.

«Говоря о модернизации, мы почему-то полностью ее ассоциируем с условиями, создаваемыми в поликлиниках и больницах, а также с современным оборудованием. Это, конечно, очень важно. Но есть и другой показатель. Вы знаете, что говорят нам опросы населения? По качеству услуг, которые оказывают наши медицинские учреждения, мы находимся на 43-м месте. Вы сделайте немножко для себя выводы! Куда идут наши инвестиции? Если мы миллиарды тратим на то, чтобы все это было красиво, а люди считают, что мы пока не можем оказывать медицинские услуги на должном уровне?» — попросил нового министра здравоохранения РТ Марата Садыкова Президент.

Рабочая поездка в г.Набережные Челны.

Рустам Минниханов также выразил озабоченность тем, что львиная доля рабочего времени врачей уходит на заполнение бумаг. По его словам, необходимо использовать современные информационные технологии с тем, чтобы минимизировать «бумажную» нагрузку на медицинских работников.

Президент заявил, что руководство системы здравоохранения должно плотно заниматься кадровым вопросам. И не только в части увеличения числа работников, но и повышения их профессионализма, более чуткого отношения к пациентам.

«Я сегодня в поликлинике № 3 провоцировал некоторых пациентов на откровенный разговор. Не получилось. “Подготовленные” пациенты попались, — сказал Минниханов с трибуны. — Спрашиваю у одного: “Ты доволен работой поликлиники?” Отвечает: “Конечно, доволен!” Думаю, лукавит. Скажи он сегодня Президенту, что недоволен работой врачей, завтра его на порог медучреждения не пустят!»

Рабочая поездка в г.Набережные Челны.

По словам Минниханова, надо налаживать обратную связь с населением, выяснять его отношение к качеству оказываемых услуг и, главное, нормально реагировать на критику. «Только так мы сможем правильно диагностировать проблемы системы здравоохранения и приступить к их лечению», – заметил лидер республики.

Во второй части заседания Городского совета глава города Наиль Магдеев вернулся к этой теме и попросил подчиненных разработать схему обратной связи с населением, при которой пациенты могли бы откровенно говорить о тех проблемах, с которыми они сталкиваются во время посещения поликлиник и больниц.


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