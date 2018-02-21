Рустам Минниханов в Нижнекамске: Надо опираться на местные кадры

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Нижнекамску необходимо создать условия для подготовки местных кадров. Об этом на заседании Совета Нижнекамского района заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

По итогам 2017 года в Нижнекамске в местных вузах осталось учиться лишь 17 процентов выпускников, заявил глава Нижнекамского района Айдар Метшин. «Выпускники не видят перспектив для реализации своих амбиций в науке и получения образования современного уровня», — отметил он.

Нужен серьезный образовательный центр, этот центр — столица нефтепереработки и нефтехимии, заявил в свою очередь Президент РТ Рустам Минниханов. «Ведь эти люди будут получать специальности, будут работать и зарабатывать здесь», — отметил он.

Эта задача является важной для города, и к ее решению необходимо привлечь местные крупные предприятия, считает Президент РТ. «Надо опираться на местные кадры», — резюмировал он.