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Рустам Минниханов в Нижнекамске: Надо опираться на местные кадры

21 февраля 2018, 19:00 , Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов в Нижнекамске: Надо опираться на местные кадры Президент РТ поручил руководству района создать учебные места, чтобы предотвратить отъезд выпускников школ.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Нижнекамску необходимо создать условия для подготовки местных кадров. Об этом на заседании Совета Нижнекамского района заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

Рабочая поездка Нижнекамский район.

По итогам 2017 года в Нижнекамске в местных вузах осталось учиться лишь 17 процентов выпускников, заявил глава Нижнекамского района Айдар Метшин. «Выпускники не видят перспектив для реализации своих амбиций в науке и получения образования современного уровня», — отметил он.

Рабочая поездка Нижнекамский район.

Нужен серьезный образовательный центр, этот центр — столица нефтепереработки и нефтехимии, заявил в свою очередь Президент РТ Рустам Минниханов. «Ведь эти люди будут получать специальности, будут работать и зарабатывать здесь», — отметил он.

Рабочая поездка Нижнекамский район.

Эта задача является важной для города, и к ее решению необходимо привлечь местные крупные предприятия, считает Президент РТ. «Надо опираться на местные кадры», — резюмировал он.


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