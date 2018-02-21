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Общество

В Казани на Жилплощадке построят бассейн

21 февраля 2018, 19:58

В текущем году будут выделены денежные средства для проектирования спортивного объекта.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В микрорайоне Жилплощадка построят бассейн, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с активом Кировского и Московского районов. Соответствующая информация размещена на сайте исполкома.

В этом году планируется выделить средства на проектирование спортивного объекта.

«По примеру Дербышек, может быть, чуть побольше, рядом со спорткомплексом „Форвард“ мы планируем строительство бассейна», — отметил градоначальник.

Бассейн там появится в недалеком будущем, подчеркнул Ильсур Метшин.


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