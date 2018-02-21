Мэр Казани поручил определить участок под строительство взрослого отделения хосписа

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин поручил проработать вопрос о выделении земли под строительство взрослого отделения хосписа. Соответствующая информация размещена на сайте исполкома города.

Назрела необходимость строительства взрослого отделения на 80 койкомест, отметил создатель казанского хосписа, председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов на встрече с активом Кировского и Московского районов города.

«Около хосписа есть участок земли. Местное население знает, какую неоценимую помощь мы оказываем тяжелобольным пациентам. Просьба выделить участок 1,5 га. Мы силами общественности, народа сами построим стационар, не будем у республики деньги спрашивать», — подчеркнул создатель хосписа.

Сформировать участок под строительство хосписа Ильсур Метшин поручил главе администрации районов Сергею Миронову и Комитету земельных и имущественных отношений.