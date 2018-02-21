Очевидец спас мужчину из огня в Нижнекамском районе республики

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Очевидец спас мужчину из огня в селе Большое Афанасово в Нижнекамском районе республики, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился сегодня около полудня в двухкомнатной квартире на втором этаже в доме №10 на Молодежной. О возгорании сообщила по единому номеру вызова экстренных служб 112 женщина-очевидец. К месту ЧП выехали пожарные ПСЧ №62.

Подъехав к указанному дому, огнеборцы осмотрели его. Внешних признаков возгорания не было. У входа их встретили жители подъезда и один из очевидцев – водитель Ринат Салимов. Он рассказал спасателям, что, находясь недалеко от места происшествия, заметил дым из окон квартиры на втором этаже. Без колебаний мужчина бросился наверх и зашел в горящую квартиру.С порога он увидел, что внутри жилища горит мебель, а на полу лежит пьяный мужчина. Пострадавший был в сознании, но выбраться сам не мог.

Затем Салимов на руках вынес хозяина жилплощади на улицу, а сам вернулся тушить пожар. В этом ему помогал сосед пострадавшего. С помощью ведер с водой и огнетушителя смельчаки справились с огнем.

В результате пожара хозяин квартиры лишился части мебели – сгорели диван, тумбочка и кресло. От огня стены квартиры сильно закоптились.

Спасенный 58-летний мужчина не пострадал. Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.