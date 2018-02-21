Рустам Минниханов в Нижнекамске призвал поддерживать малый и средний бизнес

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске необходимо обратить внимание на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом на заседании Совета Нижнекамского района заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Мы, с одной стороны, говорим, что здесь развиваются очень крупная промышленность и крупные предприятия, они дают серьезный шанс для малого и среднего бизнеса. Ни у кого таких возможностей, как в Нижнекамске, нет», — отметил он.

В этот процесс нужно вовлекать крупные предприятия республики, заявил Президент РТ.

По данным опроса, которые Рустам Минниханов привел в ходе выступления, 56 процентов предпринимателей в районе считают, что муниципальные власти не поддерживают их или даже мешают развивать бизнес. Кроме того, 10 процентов бизнесменов заявили, что сталкивались с коррупцией.