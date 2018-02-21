Определились полуфинальные пары на хоккейном турнире Олимпиады

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на мужском хоккейном турнире Олимпиады в Пхенчхане определилась четверка сильнейших сборных, которые в День защитника Отечества выявят участников финала и матча за третье место.

Лишь в одной четвертьфинальной паре победитель был известен заранее, уж слишком велика разница в уровне сборных России и Норвегии, так что счет 6:1 в пользу россиян никого не удивил. В остальных трех борьбы и сенсаций было очень много.

Вот и в первом утреннем четвертьфинале дело дошло до буллитов, в которых удача оказалась на стороне сборной Чехии. 3:2 – победа славян над сборной США. Нападающий сборной Чехии, форвард казанского «Ак Барса» Иржи Секач пока на Олимпиаде не забивал. Теперь ему предстоит сыграть против россиян в полуфинале.

И в двух других четвертьфинальных матчах борьба шла отчаянная. Сборная Канады с нападающим «Ак Барса» Робом Клинкхаммером, и он пока голов в Пхенчхане не забивал, с огромным трудом справилась со сборной Финляндии за счет единственной заброшенной шайбы. Трудная победа Канады 1:0. Для финского защитника «Ак Барса» Атте Охтамаа Олимпиада закончилась.

Соперник канадцев определился в поединке сборных Германии и Швеции, где назревала громкая сенсация. Скромные немцы вели в счете 2:0, нападающий «Ак Барса» Антон Ландер отквитал одну шайбу, ставшую для него третьей на олимпийском турнире, 2:1. Германия снова повела 3:1, но шведы смогли сравнять счет, 3:3. Однако уже через полторы минуты после начала овертайма Олимпиада для Ландера, защитника «Нефтехимика» Эрика Густафссона и его одноклубника по нижнекамской команде форварда Денниса Эверберга завершилась. Сенсационная победа сборной Германии 4:3. Можно вспомнить, как на Олимпиаде 2002 года сборная Белоруссии под руководством Владимира Крикунова, работавшего и с «Ак Барсом», и с «Нефтехимиком», столь же сенсационно выбила из плей-офф сборную Швеции. И вот новое фиаско скандинавов.

Проигравшие полуфиналисты разыграют бронзовые медали 24 февраля, а победители поспорят за «золото» 25 февраля в финальном поединке.