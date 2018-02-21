Жительницу Казани дважды обманули на два с половиной миллиона рублей

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Жительницу Казани дважды обманули на полтора миллиона рублей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

История доверчивой пенсионерки началась еще летом прошлого года. Женщина была признана потерпевшей в уголовном деле о мошенниках-«лжецелителях». Судебный процесс проходил в июне в Москве. Тогда ее признали пострадавшей и назначили компенсацию в один миллион сорок тысяч рублей.

В начале декабря на ее телефон поступил звонок от неизвестного. Мужчина представился сотрудником службы безопасности Генпрокуратуры России и назвал все паспортные данные женщины, а также номер уголовного дела и фамилии осужденных. После этого он объяснил, что пенсионерка является потерпевшей в деле о «лжецелителях», и ей положена денежная компенсация. Но получить деньги возможно лишь после звонка специалисту в Центробанк России.

Женщина ни на минуту не сомневалась, что с ней разговаривает настоящий сотрудник прокуратуры и безропотно позвонила по указанному номеру. Трубку взял мужчина. Он представился ведущим финансистом банка и рассказал звонившей, что ее компенсация уже находится на счетах. Правда, перевести ее они не могут, так как все документы на ее денежные средства переданы в архив, а для получения нового сертификата необходимо заплатить 20 тысяч рублей. Потерпевшая без колебаний перевела деньги на указанный мужчиной счет.

В течение месяца женщина неоднократно переводила различные суммы на счета якобы сотрудника Центробанка. Она потратила все собственные сбережения, влезла в долги и кредиты. В общей сложности с 5 по 29 декабря 2017 года пенсионерка отправила мошенникам почти полтора миллиона рублей. О том, что ее обманули, женщина поняла лишь в январе, когда курьер не привез ей обещанную компенсацию, а телефоны «сотрудников Центробанка и Генпрокуратуры» перестали отвечать.

Следственный Комитет России по РТ проводит тщательную проверку всех деталей случившегося.