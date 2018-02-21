В главном бою турнира по единоборствам Geroy Coliseum выступит боец из Татарстана

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Федерация ММА РТ продолжает набирать рейтинговые очки, участвуя в профессиональных и любительских турнирах в разных городах России.

В Перми 23 февраля стартует очередной турнир по единоборствам Geroy Coliseum. Организаторы планируют провести семь рейтинговых поединков с участием лучших бойцов разных школ единоборств: бокс, боевое самбо, К-1, ММА. В главном бою вечера по ММА в рейдж выйдут представитель казанского клуба «Дивизион», участник промоушена М-1 Тимур Гилимзянов и чемпион мира по кикбоксингу 2004 года, обладатель чемпионского пояса ТНА Максим Смирнов.

«Я знаю то, что мой соперник – хороший ударник, чемпион ТНА, но я настроен серьезно. У меня есть пара профессиональных боев, в которых я себя показал достаточно хорошо. Поэтому я думаю, что наш бой будет жарким» – прокомментировал предстоящий поединок Тимур Гилимзянов.