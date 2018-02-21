Провести в России ЧМ-2018 поможет рекордное число волонтеров из 112 стран мира

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Волонтерская кампания ЧМ-2018 стала рекордной по числу заявок от кандидатов в волонтеры за всю историю чемпионатов мира по футболу FIFA: было подано 176 тыс. 870 заявок от жителей 112 стран. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета «Россия-2018».

Так, в числе волонтеров чемпионата мира по футболу FIFA-2018 житель новозеландского города Мастертон, который ради этой миссии преодолеет более 16 тыс. километров. А также среди добровольцев, возраст которых, к слову, колеблется от 18 до 80 лет, бабушка и внук, бывший игрок «Ростсельмаша» (ныне ФК «Ростов») и швейцарского «Серветта», капитан нефтетанкера и т. д.

«Чемпионат мира по футболу в родной стране очень много значит для меня, ведь я могу не только проявить себя, но и постараться ради любимого города, открыть его с новой стороны и продемонстрировать наше гостеприимство в полной мере. Хочу показать самой себе, на что я способна, как важен даже небольшой, но твой личный вклад в чемпионат мира по футболу», – рассказала о своем решении быть волонтером соревнований 20-летняя Анастасия Говоркова из Нижнего Новгорода.

По словам 33-летнего Андрея Эрнандеса из Коста-Рики, волонтерство – одна из лучших вещей, которые случались в его жизни. В прошлом году он познакомился с Москвой во время участия в финальной жеребьевке ЧМ-2018 в качестве волонтера.

«На чемпионате мира я надеюсь вновь встретить моих русских друзей и приобрести новых. Стать частью команды организаторов подобного международного соревнования было моей большой мечтой, и теперь, когда в это мероприятие вовлечены футбол и Россия, эта мечта воплощается как нельзя лучше. Надеюсь, что летом 2018 года я буду наилучшим образом выполнять свои волонтерские обязанности на благо игры. Увидимся на чемпионате мира по футболу FIFA в России!» – сказал Эрнандес.

Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, со своей стороны, поздравил всех, кто вошел в команду и поможет провести чемпионат мира по футболу в России на самом высоком уровне.

«Тех же, кто не стал волонтером ЧМ-2018, призываю не расстраиваться: вы тоже являетесь частью нашего турнира, ведь вы проявили неравнодушие и смелость. Важно отметить, что волонтерская программа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России станет одним из ключевых элементов его наследия, ведь специально созданные во всех городах-организаторах ЧМ-2018 волонтерские центры продолжат свою работу и по завершении турнира», – анонсировал Алексей Сорокин.

Во время ЧМ-2018 волонтеры будут помогать организаторам в подготовке и проведении церемоний, транспорта, обеспечении деятельности СМИ, оказании лингвистических услуг, сервиса для болельщиков и др.

В ближайшие месяцы стартует курс обучения, затем практика во время тестовых матчей на стадионах чемпионата мира по футболу, а также различные тренинги на объектах мундиаля.