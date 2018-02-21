Шаймиев: Оформление собора Казанской иконы Богоматери должно быть по историческим документам

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Госсоветник РТ, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел рабочее совещание на месте воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери. На нем было отмечено, что внутренне оформление собора должно соответствовать историческим документам, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Участники совещания обсудили концепцию дизайн-проекта интерьеров собора, в том числе Пещерного храма.

«Мы еще в прошлом году передали митрополии и проектантам основные материалы, имеющиеся в республиканских архивах. Сейчас мы собрали архивные документы по описанию иконостаса собора. Но, к сожалению, по внутреннему убранству, кроме описания иконостаса, ничего не сохранилось, поэтому мы отправили запрос в федеральные архивы, которые уже провели первичную подборку материалов. Наши специалисты в марте поработают в этих архивах по первоисточникам», – сообщила председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова.

В фонд «Возрождение» поступило предложение от руководства ООО «Домострой» на выполнение дизайн-проекта внутренних интерьеров собора на безвозмездной основе в качестве благотворительного взноса. Главное инвестиционно-строительное управление РТ заключило договор с этой организацией, рассказала зампредседателя Госсовета РТ, исполнительный директор фонда Татьяна Ларионова.

Она также отметила, что фонд «Возрождение» на благотворительной основе заключил договор на оказание консультационных услуг с заместителем гендиректора Музеев Московского Кремля по научной работе Андреем Баталовым.

«Мы удачно решили вопросы по строительству. Хорошо, что коммуникационные сети уже на месте, это дает возможность строителям продолжать работу. Остается самая сложная часть – красиво довести до завершения внутреннее и внешнее оформление, оно должно быть достойно этого исторического наследия. День за днем идет текущая работа, а по большому счету, мы делаем историю. Хорошо, что мы стали участниками возрождения такого исторического объекта. Поэтому все работают с настроением, так, чтобы получилось красиво и чтобы всем понравилось. Главное – надо делать с душой, с пониманием того, что нам посчастливилось возродить храм с такой судьбой. Такой объект должен быть одухотворенным», – сказал Минтимер Шаймиев.