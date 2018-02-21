Рустам Минниханов поставил задачу нарастить площади КИП «Мастер» до 1 млн 300 тыс. кв. м

(Набережные Челны, 21 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Перед КИП «Мастер» стоит задача довести площади до 1 млн. 300 тысяч кв. метров. Об этом в ходе посещения Набережных Челнов заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

В своем выступлении за заседании Городского совета Рустам Минниханов назвал свой визит в Камский индустриальный парк «позитивным».

Напомним, шестая очередь КИП «Мастер» была запущена в прошлом году. Ее территория составляет 171 тыс. кв. метров. На ее обустройство из республиканского бюджета было направлено 100 млн рублей, 898 млн рублей составили средства Фонда развития моногородов. Сегодня здесь размещены 20 резидентов. К концу 2019 года планируется увеличить их число до 40 резидентов, которые создадут более 1,5 тысячи рабочих мест.

В ходе визита Президенту Татарстана представили двух резидентов новой площадки парка. Это завод фильтров «Седан» и ООО «Камский завод пищевого оборудования».

Завод фильтров изготавливает фильтрующие элементы и оборудование для автомобильной, сельскохозяйственной и строительной техники, а также фильтры и фильтрующие элементы промышленного назначения.

Президент РТ также осмотрел производство «Камского завода пищевого оборудования», на котором изготавливают холодильное оборудование.

Давая оценку деятельности КИП «Мастер», Минниханов заметил: «Такого проекта нет ни в России, ни в Европе. Это самый большой индустриальный парк на континенте. И тот факт, что резиденты вложили 68 млрд рублей в свой бизнес, размещенный на этих площадях, очень достойно характеризует КИП “Мастер”. Но это не предел. Наша задача – довести площади КИП “Мастер” до 1 млн 300 тысяч кв. метров. У нас есть планы, связанные с освоением этих площадей».