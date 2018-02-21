Суд остановил допрос Порошенко после вопроса об отдыхе на Мальдивах

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Суд Оболонского района Киева досрочно прекратил допрос Президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-главы страны Виктора Януковича, сообщает RT со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Порошенко допрашивали по видеосвязи. По словам нынешнего Президента Украины, в 2014 году Верховная рада не отстраняла Януковича от должности, а только возложила обязанности главы государства на тогдашнего спикера парламента Александра Турчинова. Причиной, по версии Порошенко, как передает РИА Новости, стало то, что Янукович «пропал и не выходил на связь».

«Почему в то время, когда вы находились в зимнем отпуске и никто не знал, где вы находились на протяжении недели, не было принято никаких постановлений о вашем самоустранении?» — спросил тогда адвокат Януковича Сердюк.,

После этого, мотивируя некорректными вопросами защиты, суд счел возможным реализовать свое право на прекращение процедуры.

«Защитники умышленно ставят вопросы, не касающиеся данного уголовного производства, не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить допрос, поблагодарить вас за то, что отнеслись ответственно к повестке, которую суд направил вам на прошлой неделе», — сказал судья, обращаясь к Президенту.

Как акцентирует «Украинская правда», такое решение суд принял именно после вопроса защиты об отдыхе на Мальдивских островах.