МТС в Татарстане запустила безлимитный 4G-интернет

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). ПАО «МТС» предоставило абонентам из Татарстана на популярных тарифах возможность безлимитно пользоваться Интернетом в сети 4G по всей России. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Абоненты популярных тарифных планов «Мой Безлимитище», «Smart» могут без ограничений по объему трафика пользоваться 4G-интернетом, при этом трафик не будет расходовать включенный в тариф пакет Интернета. Полгода бесплатного 4G-интернета доступно новым абонентам тарифных планов «Мой Безлимитище», «Smart» при переходе или подключении.

«За прошлый год мы отстроили рекордное количество базовых станций, обеспечив качественный доступ к услугам передачи данных в сети 4G для 2,5 миллиона жителей Татарстана. В общей сложности к концу прошлого года карта покрытия 4G объединила 110 населенных пунктов по всей республике, от крупных городов до небольших сел и поселков. Мы строим скоростные сети Интернета и обнуляем стоимость доступа к сервисам, ориентируясь на самый востребованный стандарт связи: на сети “четвертого поколения” уже сейчас приходится более половины всего трафика в республике. Обнуляя трафик, мы открываем для наших абонентов возможность оценить удобство скоростного Интернета и пользоваться любимыми ресурсами, не переживая за расходы на Интернет. Более того, бесплатный трафик 4G также будет доступен татарстанским абонентам в поездках по регионам России. Это беспрецедентное предложение, которое будет интересно и активным путешественникам из Татарстана, и гостям республики, к примеру, в период чемпионата мира по футболу», – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Новым пользователям абонентам тарифов «Мой Безлимитище», «Smart» специально подключать опцию или дополнительно ее оплачивать не нужно – «Безлимит 4G» автоматически включен в тарифный план.

МТС развивает сеть 4G c 2014 года, обеспечив доступ к сети четвертого поколения около 70 процентов жителей республики. По итогам 2017 года МТС обеспечила ковровое покрытие сети 4G в Казани, в городах Закамья сеть 4G доступна 80 процентам жителей. Покрытие сети обеспечивает высокоскоростным Интернетом и районы Татарстана: 4G доступна в 110 населенных пунктах. Помимо связи 4G МТС развивает сети 2G и 3G, которые доступны практически на всей населенной части Татарстана. За 2017 год МТС расширила покрытие 3G в 80 селах и поселках.

Подробнее о действии опции «Безлимит 4G» можно узнать на сайте МТС.