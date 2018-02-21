Билл Гейтс сыграет самого себя в «Теории большого взрыва»

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Миллиардер, основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс снимется в 11-м эпизоде сериала «Теория большого взрыва», сообщает Deadline.

В сериале он выступит в роли камео, то есть сыграет самого себя. Премьера серии с участием миллиардера состоится уже в следующем месяце. Для Гейтса это не первый подобный опыт. В 2001 году он выступил в роли себя в сериале «Фрейзер».

В новом эпизоде «Теории большого взрыва» также снялись звезды Джим Парсонс, Джонни Галеки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Найяр, Маим Бялик и Мелисса Раух.

Канал CBS начнет показ новых серий 1 марта.