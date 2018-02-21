В Казани за изнасилование восьмилетней девочки осудят 29-летнего рецидивиста

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В Казани завершено следствие по делу 29-летнего насильника-рецидивиста, который надругался над восьмилетней девочкой, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о жутком случае, произошедшем 11 декабря прошлого года в Казани. Днем на улице Побежимова к возвращавшейся из школы восьмилетней девочке подошел мужчина. Он грубо зажал ребенку рот рукой и потащил ее в ближайший подъезд. Они поднялись на девятый этаж, а оттуда на чердак. Там злоумышленник надругался над девочкой и изнасиловал ее.

После надругательств обвиняемый проводил малышку до дома. Девочка все рассказала матери, которая сразу же обратилась в полицию.

Со слов ребенка был составлен фоторобот насильника. Оперативникам удалось по горячим следам задержать ранее судимого за грабеж и разбой 29-летнего Аделя Шарафиева. Мужчина лишь частично признал свою причастность к преступлению.

На время следствия его поместили под стражу. В отношении Шарафиева завели сразу два уголовных дела – «Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Изнасилование, потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

В ближайшее время это дело рассмотрит суд.