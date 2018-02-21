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Экономика и финансы

В 2017 г. клиенты ВТБ получили 6 млрд бонусов программы «Коллекция»

21 февраля 2018, 16:30

В прошлом году количество подключенных участников к программе «Коллекция» достигло 2,4 млн человек. За этот период клиенты заработали 6 млрд бонусов.

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В 2017 году клиенты ВТБ оформили почти 430 тысяч заказов в каталоге программы «Коллекция». В топ-5 наиболее популярных категорий входят «электроника», «всё для дома и дачи», «сертификаты», «билеты в кино», «дети». Всего за прошлый год клиенты ВТБ заработали 6 млрд бонусов «Коллекции». Количество активных участников  программы достигло 2,4 млн человек. 

Особенно популярна «Коллекция» в Центральном  федеральном округе – здесь проживают около 40 процентов подключенных к программе клиентов ВТБ. Порядка 20 процентов пользователей - из Северо-Западного федерального округа, чуть более 10 процентов - из Приволжского федерального округа. 

По словам руководителя департамента розничного CRM и продвижения Андрея Кутового, программа «Коллекция» интересна тем, что она учитывает сотрудничество клиента с банком по многочисленным направлениям - бонусы по ней начисляются за любые покупки по карте во всех торговых точках мира, а также за открытие депозитов, оформление кредита наличными, ипотеки или автокредита. 

Важным преимуществом является возможность получить еще больше бонусов за покупки у партнеров программы. Уже сейчас повышенные бонусы начисляются от таких компаний как Lamoda, AliExpress, Booking.com, М.Видео, Киноход, Perekrestok.ru и других.  

«Коллекция» - это универсальный продукт для тех, кто хочет получать максимум от сотрудничества с банком. По нашим прогнозам, в 2018 году число участников программы превысит 3 млн человек», – прокомментировал Андрей Кутовой. 

Банк ВТБ (ПАО)

Пресс-служба

 
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