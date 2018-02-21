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В Зеленодольском районе РТ временно закроется железнодорожный переезд

21 февраля 2018, 19:00

В зоне переезда 753-й км выявлены нарушения в содержании железнодорожных путей, угрожающие безопасности движения поездов.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района РТ временно закроется железнодорожный переезд. Здесь будут проводиться работы по устранению выявленных неисправностей, сообщает пресс-служба главы района.

Ремонтные работы будут проводиться с 22 февраля с 21.00 до 4.00 23 февраля на железнодорожном переезде 753-й км станции Свияжск по ул. Шоссейная. В этот период автотранспорт по железнодорожному переезду пропускаться не будет.

Во время внеплановой проверки были выявлены серьезные нарушения в содержании железнодорожных путей, угрожающие безопасности движения поездов.


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