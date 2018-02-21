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Вольвич: «Финал четырех» Лиги чемпионов должен стать праздником для Татарстана

21 февраля 2018, 17:12 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Вольвич: «Финал четырех» Лиги чемпионов должен стать праздником для Татарстана Волейболист казанского «Зенита» прокомментировал заявку клуба на проведение «Финала четырех» Лиги чемпионов.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Блокирующий волейбольного клуба «Зенит-Казань» Артем Вольвич в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» заявил, что возможный «Финал четырех» Лиги чемпионов в Казани должен стать праздником волейбола для всего Татарстана.

Хозяин «Финала четырех» Лиги чемпионов определится 2 марта. «Зенит» еще ни разу не проводит этот турнир у себя дома.

«Если “Финал четырех” приедет в Казань, очень хотелось бы, чтобы это был настоящий праздник волейбола. И даже не столько для Казани, сколько для всего Татарстана. Знаю, что география Татарстана очень большая. Понятно, что Казань – это столица, центр республики. Но хочется, чтобы большой волейбол видели маленькие города, поселки, деревушки. Только представьте: обычно люди смотрят все это по телевизору, а теперь у них будет реальная возможность приехать в Казань и увидеть все своими глазами. Насколько я знаю, заявку подали на проведение в “Баскет-холле” – центр города, все круто. Мне кажется, что вместе Казань и “Зенит” могут провести отличное шоу», – отметил Вольвич.

 


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