Умер духовный советник президентов США

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Ушел из жизни духовный советник президентов США Билли Грэм. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Associated Press.

Американский религиозный и общественный деятель дожил до 99 лет. Он был особенно близок к Линдону Джонсону. Его последние дни прошли в доме в Северной Каролине.

Пастор баптистской церкви написал десятки книг, выступал на телевидении. В качестве проповедника Грэм неоднократно в период с 1982 по 1992 год посещал Советский Союз и страны СНГ. В 1992 году в Москве послушать его проповедь в спорткомплексе «Олимпийский» собрались более 155 тысяч человек.