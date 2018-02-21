Отрезавшая ступню школьнице водитель трамвая предстанет перед судом в Набережных Челнах

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Водителя трамвая, отрезавшую ступню школьнице, будут судить в Набережных Челнах, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Трагический случай произошел в начале декабря прошлого года. 43-летняя вагоновожатая двигалась по своему обычному маршруту вдоль проспекта Мусы Джалиля в Набережных Челнах. Подъехав к остановке «Поликлиника», она подождала пока все пассажиры зайдут в вагон, и тронулась с места. В этот момент под колеса трамвая попала 11-летняя девочка, которая переходила трамвайные пути по пешеходному переходу.

В результате наезда школьница получила серьезные травмы. Девочку госпитализировали в больницу, где ей ампутировали сильно пострадавшую в аварии часть левой ступни.

Женщину-вагоновожатую обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Свою вину женщина не признала.