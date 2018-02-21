Шаймиев остался доволен качеством работ по воссозданию собора Казанской иконы Богоматери

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Госсоветник РТ, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан ознакомились с ходом воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери. Госсоветник РТ и глава Татарстанской митрополии остались довольны темпом и качеством работ, сообщает пресс-служба Президента республики.

Реализация проекта возложена Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым на Республиканский фонд «Возрождение». Строительные работы начались летом прошлого года, после церемонии закладки камня в основание воссоздаваемого собора.

Гендиректор подрядной организации ООО «Евростройхолдинг+» Владимир Казилов провел экскурсию для Минтимера Шаймиева и митрополита Феофана по зданию храма. Он рассказал, что внутри всего комплекса уже с октября прошлого года действует полный тепловой контур, что позволило вести внутренние работы в холодное время года не только в Пещерном храме, но и в Верхнем храме собора.

По его словам, на сегодняшний день строителями завершено устройство монолитной конструкции главного и малых куполов собора, теперь высота объекта составляет 38 м. Завершено бетонирование монолитной карнизной плиты вокруг центрального купола на отметке 30 м.

По западному фасаду собора ведутся работы по монтажу архитектурных элементов, бетонированию вертикальных стен, плиты под ступени крыльца западного входа. Также завершено устройство и бетонирование боковых иконостасов, в скором времени будет устроен и центральный иконостас.

Минтимер Шаймиев и митрополит Феофан побывали и в уникальном Пещерном храме, который восстанавливается вместе со зданием собора. С начала февраля строители приступили к возведению сводов пещерного храма, которые изготавливаются из кирпича по старинной технологии. Для сохранения сохранившихся фресок в Пещерном храме ведутся ежедневные наблюдения по определению температурно-влажностного режима.

Госсоветник и глава Татарстанской митрополии поблагодарили рабочих и строителей за добросовестную работу.

«Я и не сомневался, но еще раз убедился в твердости слова первого Президента Татарстана и исполнительности строителей», – сказал митрополит Феофан.