В Казани открылась художественная выставка о бадминтоне

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В Казани состоялось открытие выставки графики известного российского художника, лауреата премии «Триумф» Марии Суворовой, сообщается на сайте Национальной федерации бадминтона России.

Темой работ стала современная спортивная игра – бадминтон. Ему впервые посвящается экспозиция в истории российских выставок. Для создания работ автор собрала богатый материал, посетив тренировки основной сборной команды России по бадминтону, а также изучила фото- и видеоматериалы.

Мария Суворова рассказала, что бадминтон похож на танец. «Поражает античная красота и гармоничность спортсменов и ощущение радости, исходящее от них!» – поделилась художница.

Мария Суворова является членом Международного художественного фонда, Московского союза художников и Союза художников при ЮНЕСКО.

Выставка проходит в рамках чемпионата Европы среди мужских и женских команд по бадминтону. Ее посетили президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, председатель Счетной палаты РТ, председатель наблюдательного совета Федерации бадминтона РТ Алексей Демидов и многие другие.