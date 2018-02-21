На чемпионат РТ по гимнастике потратят более 800 тыс. рублей

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). На чемпионат и первенство Татарстана по художественной гимнастике из бюджета республики выделят 873,6 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета РТ по закупкам.

Согласно техническому заданию, 122,4 тыс. рублей пойдут на трехдневную аренду зала, где будут проходить соревнования. Он должен иметь ровный пол, пять гимнастических ковров и подиум. 751,2 тыс. рублей будут потрачены на тренировки спортсменок (276 часов) и аренду гимнастических ковров.

Турнир, который продлится три дня, должен состояться в декабре этого года.