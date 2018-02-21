Участникам Универсиады-2019 бесплатно раздадут 40 тысяч презервативов

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Организаторы зимней Универсиады-2019 в Красноярске закупят 40 тыс. презервативов для обеспечения безопасности участников, сообщает РИА Новости.

«Данное число является предварительным, учитывающим опыт летней Универсиады-2013 в Казани и XXII Олимпийских зимних игр в Сочи», — отметили в дирекции Универсиады.

Контрацептивы будут бесплатно распространять в Деревне зимней Универсиады-2019 на специальных стойках и в медицинском центре. При планировании сервиса дирекция сотрудничает с Красноярским краевым центром профилактики и борьбы со СПИД.

Продукция будет приобретена за счет средств спонсоров.

Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.