Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Участникам Универсиады-2019 бесплатно раздадут 40 тысяч презервативов

21 февраля 2018, 16:52

Организаторы студенческих игр приобретут контрацептивы, учитывая опыт Универсиады-2013 в Казани.
Рустам Минниханов: «Если руководство страны решит – мы готовы принять Олимпиаду»
В столице Татарстана открылся кинофестиваль «Я выбираю спорт!»
В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка, посвященная Универсиаде
Партию поддельных презервативов изъяли мурманские полицейские
Минтимер Шаймиев: "Проведение Универсиады даст толчок развитию спорта в Татарстане"

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Организаторы зимней Универсиады-2019 в Красноярске закупят 40 тыс. презервативов для обеспечения безопасности участников, сообщает РИА Новости.

«Данное число является предварительным, учитывающим опыт летней Универсиады-2013 в Казани и XXII Олимпийских зимних игр в Сочи», — отметили в дирекции Универсиады.

Контрацептивы будут бесплатно распространять в Деревне зимней Универсиады-2019 на специальных стойках и в медицинском центре. При планировании сервиса дирекция сотрудничает с Красноярским краевым центром профилактики и борьбы со СПИД. 

Продукция будет приобретена за счет средств спонсоров. 

Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter