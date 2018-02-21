В Пестрецах появится новый парк

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Около Центральной районной больницы Пестрецов появится новый парк. Кроме того, в селе будет реконструирован сквер по улице Перчкова. Об этом сообщает газета «Вперед».

Сегодня проекты строительства и реконструкции с населением обсудили архитекторы из команды помощника Президента РТ Наталии Фишман.

«Наша цель в том, чтобы люди максимально плотно участвовали в жизни своих сел и городов. Нам важно знать мнения жителей относительно этих территорий, чтобы в новом парке было уютно и комфортно именно местным жителям», – подчеркнул инженер архитектурного десанта Эдуард Губеев.

В ближайшее время оба проекта будут дополнены предложениями жителей, и уже весной начнется работа по преобразованию общественных пространств.