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В Пестрецах появится новый парк

21 февраля 2018, 21:42 , Фото: газета «Вперед»

В Пестрецах появится новый парк Проекты строительства и реконструкции с населением обсудили архитекторы из команды помощника Президента РТ Наталии Фишман.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Около Центральной районной больницы Пестрецов появится новый парк. Кроме того, в селе будет реконструирован сквер по улице Перчкова. Об этом сообщает газета «Вперед».

Сегодня проекты строительства и реконструкции с населением обсудили архитекторы из команды помощника Президента РТ Наталии Фишман.

«Наша цель в том, чтобы люди максимально плотно участвовали в жизни своих сел и городов. Нам важно знать мнения жителей относительно этих территорий, чтобы в новом парке было уютно и комфортно именно местным жителям», – подчеркнул инженер архитектурного десанта Эдуард Губеев.

В ближайшее время оба проекта будут дополнены предложениями жителей, и уже весной начнется работа по преобразованию общественных пространств.


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