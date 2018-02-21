На Химкинском кладбище Москвы почтили память разведчика-нелегала Исхака Ахмерова

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). На Химкинском кладбище Москвы 20 февраля возложили цветы к могиле разведчика-нелегала Исхака Ахмерова, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня защитника Отчества и 100-летия образования ВЧК-КГБ-ФСБ.





В церемонии принял участие почетный караул Президентского полка, вице-премьер РТ - Полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, дочь разведчика – Екатерина Ахмерова, руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов, ветераны органов госбезопасности.



Равиль Ахметшин напомним, что в ближайшее время в Казани на доме, где в 1920-х годах размещался Наркомат просвещения Татарской АССР, будет открыта мемориальная доска в память об Ахмерове.





Екатерина Ахмерова отметила, что отец умер 41 год назад, но ей очень приятно, что о нем помнят.



Исхак Ахмеров в 1935 – 1945 годах был разведчиком-нелегалом в Соединенных Штатах, причем с 1942-го по 1945 год возглавлял нелегальную резидентуру в этой стране. Дослужился до полковника. Награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом «Знак Почета», многими медалями.